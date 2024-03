Onda de calor sufocante segue até o fim do verão

O forte centro de alta pressão atmosférica que está sobre o Sul do Brasil vai se mover gradualmente em direção a São Paulo, Minas Gerais, Rio De Janeiro e Espírito Santo. No fim de semana e no começo da próxima semana, nos últimos dias do verão 2024, este centro de alta pressão ficará sobre a Região Sudeste.

O “segundo tempo” desta terceira onda de calor de 2024 está sendo previsto pela Climatempo entre 16 e 20 de março. Com a migração do centro de alta pressão para o Sudeste, as áreas de calor mais intenso ficarão especialmente no Sudeste e Centro-Oeste, enquanto a Região Sul volta a ter pancadas de chuva. Mesmo assim, o calor ainda será intenso no Sul do Brasil.



O que é um bloqueio atmosférico?

É um estagnação do movimento normal do ar causada por uma alta pressão atmosférica que fica parada, ou quase parada, numa mesma posição, por pelo menos 5 dias seguidos ou até semanas consecutivas.

Altas pressões atmosféricas são regiões onde a pressão do ar está mais alta do que o seu redor.

Bloqueios atmosféricos podem ocorrer em qualquer época do ano e gerar ondas de calor até mesmo no inverno. Porém, quando estes bloqueios ocorrem nos períodos naturalmente mais quentes do ano, que são a primavera e o verão, nos dois hemisférios, temos um somatório de ar quente.

As altas pressões atmosféricas são regiões onde o ar seca (por causa da subsidência, movimento de ar de cima para baixo). Por isso são associadas a pouca nebulosidade e ao tempo firme. Massas de ar frio e ondas de calor são associadas a altas pressões. Aqueles dias gelados e com céu azul de inverno, sem vento, são típicos da presença de uma alta pressão de origem polar. Dias ensolarados, quentes e secos são típicos de onda de calor.

Como se caracteriza uma onda de calor?

Onda ou bolha de calor é uma sequência de dias ou até semanas, onde as temperaturas em uma região, relativamente ampla, ficam muito acima da média que seria normal para uma determinada época.

Embora a literatura não seja uniforme em relação à definição, a Organização Meteorológica Mundial considera uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5 °C acima da média e durante pelo menos 5 dias consecutivos.

Ondas de calor são geradas por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica.

Uma alta pressão causa um forte movimento de ar de cima para baixo chamado de subsidência. A subsidência deixa o ar seco e a redução da umidade do ar inibe o crescimento das nuvens e diminui a chance de chover. Além disso, a alta pressão atmosférica naturalmente comprime o ar próximo da superfície fazendo o ar esquentar mais.

Fonte: Climatempo