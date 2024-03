Operação da PF contra pornografia infantil mira em jovem de 19 anos no ES

Uma operação realizada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta sexta-feira (22), mirou em um jovem, de 19 anos, suspeito de armazenar e compartilhar conteúdo de pornografia infantil pela internet. Ele não foi preso e não teve o nome divulgado.

Segundo a PF, na operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Guarapari, na Grande Vitória, em investigação que busca combater crimes praticados pela internet. A suspeita é a prática de transmissão e armazenamento de conteúdo de violência sexual infanto-juvenil.

Ainda, de acordo com a PF, na casa do acusado, os policiais apreenderam três celulares e um pen drive. A PF informou que as investigações prosseguem na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal para comprovar sua participação criminosa da rede mundial de computadores.