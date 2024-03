Operação Rosas de Aço: PRF intensifica combate à violência contra a mulher

Alusivo ao Dia Internacional da Mulher, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia na próxima sexta-feira, 08, a Operação Rosas de Aço, uma iniciativa para combater a violência contra a mulher e reforçar a segurança viária em todo o território nacional.

A segurança viária vai além do enfrentamento aos crimes de trânsito, abrangendo também outros que afetam a vida, a integridade física, a saúde pública e o patrimônio. Em 2023, foi registrado um alarmante aumento dos casos de importunação sexual nas rodovias federais, com 96 ocorrências, quase o dobro do ano anterior.

Valorizando profundamente o papel das policiais mulheres como garantidoras da segurança pública, a PRF enfatiza a força e a competência feminina na execução de atividades operacionais, desfazendo estereótipos e mostrando à sociedade sua presença em todas as profissões.

A ação acontecerá na próxima sexta-feira, 08, de 08h às 12h, no posto PRF de Viana/ES, e tem como objetivo intensificar o policiamento e a fiscalização com o objetivo de reduzir sinistros e infrações de trânsito. Além disso, serão promovidas ações destinadas a prevenir e combater os crimes de violência contra a mulher, com especial atenção para casos de importunação sexual no transporte de passageiros.

Ao longo do ano, a PRF realizará ações conjuntas com diversos entes governamentais e da sociedade civil envolvidos na questão da violência no trânsito e no combate à violência contra a mulher, buscando a otimização dos recursos e a maximização dos resultados.