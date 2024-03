Oportunidade de emprego! Processo seletivo para motorista em Anchieta

A Prefeitura Municipal de Anchieta abriu inscrições para o processo seletivo simplificado n° 008/2024. Destinado a contratação de servidores em regime de designação temporária para a função de motorista: condutor de transporte de emergência. O período de inscrições é os dias 4 e 5 de abril.

As inscrições são de forma presencial e gratuita no horário de 9 horas às 12h e de 13h30 às 16h, no auditório da Escola de Governo de Anchieta (Egan), na sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Anchieta.

O endereço é: Rodovia Edival José Petri (Rod. do Sol), Km 21,5, nº 1.620, Vila Residencial Samarco.