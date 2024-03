Paróquia promove Caminhada Penitencial em Piaçu

Ocorreu nesse domingo (17), no distrito de Piaçu, em Muniz Freire, a retomada da caminhada penitencial promovida pela Paróquia Imaculado Coração de Maria. A caminhada não ocorria desde 2020, devido à pandemia da Covid-19.

Na sua 16ª edição, a caminhada teve como tema a Campanha da Fraternidade 2024: “Fraternidade e Amizade social” e tem como lema “Vós sois todos irmãos e irmãs”.

Segundo a organização, mais de 700 fiéis saíram do distrito de Piaçu com destino à comunidade de Menino Jesus, percorrendo, assim, 13 quilômetros.

Após a caminhada, foi ofertado um café da manhã preparado pelas 19 comunidades e a realização da Santa Missa, presidida pelo Pároco Pe. Bruno Firmino.

