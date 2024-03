Paróquia promove Caminhada Penitencial em Rio Novo do Sul

A Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Rio Novo do Sul, promoveu no último domingo (10), mais uma edição da Caminhada Penitencial, evento tradicional no município que ocorre habitualmente após o carnaval.

No entanto, inicialmente o pároco, Padre Joselito Ramalho Nogueira, abençoou os fiéis, e ressaltou a importância da penitência no período quaresmal. Contudo, neste ano, a Caminhada teve um percurso diferente dos anos anteriores.

Portanto, a concentração aconteceu na Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, os fiéis seguiram com destino ao Cruzeiro do Bairro Santo Antônio.

“Aliás, a subida é íngreme e precisamos parar para descanso. Foram momentos de reflexão e oração”, explicou Maria Julia De Medeiros.

Contudo, cerca de 240 pessoas participaram deste momento de penitência e oração organizado pela Paróquia. No Cruzeiro, foi celebrada a Santa Missa presidida pelo pároco, padre Joselito Nogueira.

Caminhada penitencial

Aliás, a caminhada acontece no período da Quaresma, geralmente no quarto domingo da celebração. Portanto, a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, que, neste ano, ocorreu no dia 14 de fevereiro, e vai até a Semana Santa.

Também foram realizadas caminhadas em: Itapemirim, Pequiá, em Iúna. Em Cachoeiro vai ocorrer no próximo dia 24, domingo, saindo às 5h da Igreja Nosso Senhor dos Passos, a Matriz Velha, até a comunidade de Ibatira.