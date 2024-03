Páscoa: nutricionista destaca os benefícios do chocolate para saúde

Com a Páscoa se aproximando, o chocolate se torna o protagonista da época, presente em ovos, bombons e diversas delícias. Mas você sabia que, além do sabor irresistível, o chocolate pode ser um aliado do bem-estar quando consumido com moderação?

Carolina Sousa, nutricionista, explica que o segredo está no cacau. “O chocolate amargo, com no mínimo 70% de cacau, é rico em flavonoides, poderosos antioxidantes que combatem os radicais livres, moléculas instáveis que podem danificar as células do nosso corpo”, afirma a especialista.

A nutricionista afirma que diversos estudos científicos comprovam os benefícios do chocolate amargo para a saúde. São eles:

Melhora da saúde cardiovascular: os flavonoides promovem a vasodilatação, relaxando os vasos sanguíneos e diminuindo a pressão arterial. Isso contribui para a prevenção de doenças cardíacas, como infartes e AVCs.

Mas atenção: nem todo chocolate é igual. Carolina alerta que o chocolate ao leite e o chocolate branco, por exemplo, possuem menor teor de cacau e maior quantidade de açúcar e gordura, o que reduz seus benefícios.

Para aproveitar ao máximo as propriedades do chocolate nesta Páscoa, a professora da Estácio dá algumas dicas:

Opte por chocolate amargo com no mínimo 70% de cacau. “Quanto maior o teor de cacau, mais benefícios você terá”, explica a nutricionista.

