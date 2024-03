Pelas ruas de Alegre, fiéis lembram últimos momentos de Jesus na terra

Fiéis de Alegre e da região acompanharam um momento de profunda espiritualidade e reflexão, a encenação da Via Sacra – A Paixão de Cristo, que aconteceu na noite desta sexta-feira (29), na região Central, imediatamente após a tradicional procissão da Sexta-Feira Santa.

Este evento, organizado pela Pastoral da Juventude (PJ) da Paróquia Nossa Senhora da Penha, visa proporcionar à comunidade local e visitantes uma experiência única, relembrando os últimos momentos de Jesus Cristo na Terra.

LEIA TAMBÉM: Abordagem da PM causa grande “prejuízo” ao tráfico de drogas em Guaçuí

Encenado pela juventude paroquial, a apresentação foi um tributo reverente e emocionante aos eventos que levaram à crucificação de Cristo. A representação contou com a participação de voluntários dedicados, prontos para reviver a história sagrada da Paixão, trazendo-a à vida com autenticidade e fervor religioso.

“A Via-Sacra começou no interior da Matriz Nossa Senhora da Penha e seguiu pelo morro da Igreja, passando pela rua da Caixa Econômica Federal e, logo em seguida, os atores deram a volta na prefeitura e retornou pela Praça 6 de janeiro. Foi um momento de profunda contemplação”, expressou a Coordenadora Paroquial da Pastoral da Comunicação (Pascom), Angélica Pedroza.

Segundo os organizadores, o evento, Via Sacra – A Paixão de Cristo, ofereceu aos espectadores uma viagem emocional através do tempo, rememorando a essência da Semana Santa com uma produção tão comovente quanto significativa.