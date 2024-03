PF combate organização criminosa que desviou dinheiro de Prefeitura do ES

A Polícia Federal (PF), realizou o combate a uma organização criminosa que desviava dinheiros da conta bancária da Prefeitura Municipal de Marilândia, região Noroeste do Estado.

Segundo a PF, a organização criminosa, promoveu transferências e saques fraudulentos de valores oriundos de contas bancárias de titularidade de prefeitura municipal do município.

Além disso, o grupo infrator se valeu de uma série de contas bancárias em nome de “laranjas” para efetivação das movimentações financeiras ilícitas provenientes dos valores desviados e dissipação do dinheiro furtado.

No entanto, a investigação teve início com a prisão realizada em Minas Gerais, de um portador de inúmeros cartões, para a prática das fraudes e saque dos valores desviados.

Contudo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, em Brasília, expedidos pela Vara Federal da Subseção Judiciária de Colatina, no Norte do Espírito Santo.

Portanto, os investigados responderão pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico, furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Operação Périplo: Aduz ao conceito da palavra, atinente a viagem com várias paragens ou etapas, semelhante ao caminho da fraude investigada

