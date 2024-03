PF flagra homem recebendo R$ 1 mil em cédulas falsas em Cachoeiro

Um homem, de 22 anos, foi flagrado pela Polícia Federal recebendo notas falsas pelos Correios na manhã desta terça-feira (5), no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a PF, levantamentos realizados pela equipe de investigação, com o apoio do setor de segurança dos Correios, constataram que um homem iria receber uma encomenda, via Correios, que conteria cédulas falsas.

No momento em que o homem foi receber a encomenda, policiais federais deram voz de abordagem e constataram que no interior do envelope, haviam várias cédulas falsas, sendo o total de R$ 1.000,00 reais.

Após ser questionado se haveria mais alguma coisa ilícita em seu poder, o abordado relatou que em sua residência teria drogas escondidas dentro de seu guarda-roupas. Nas buscas, foram encontrados 14 papelotes de substância análoga a cocaína, cinco pedras de substância análoga a crack, um caderno com anotações de vendas de drogas e R$ 1.156,00 reais.

Portanto, o homem irá responder pelos crimes de adquirir moeda falsa e tráfico de drogas, onde as penas máximas somadas podem chegar a 27 anos de prisão.