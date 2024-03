PM apreende jovem com pedras de crack em Bom Jesus do Norte

Policiais militares do 3º Batalhão apreenderam um jovem, de 23 anos, com pedras de crack durante patrulhamento realizado em Bom Jesus do Norte, na noite desta terça-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, os policiais receberam denúncias anônimas de que teriam dois auapeitos armados em um local conhecido como “beco do Caze”, em um loteamento no bairro.

No entanto, durante o patrulhamento a pé, os militares localizaram em uma residência seis pedras grandes de crack. A proprietária da residência informou aos policiais que as drogas seriam de seu marido e que momentos antes outro homem teria entrado armado na casa.

Portanto, a PM conduziu o suspeito à 6ª Delegacia Regional de Alegre, juntamente com o material apreendido.