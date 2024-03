Pode guardar vinagre embaixo da pia? Especialistas alertam sobre

Um alerta importante para os amantes de condimentos: assim como o ketchup, a mostarda e a maionese, especialistas alertam que o vinagre requer cuidados específicos na hora de guarda-lo, após aberto. De acordo com a médica Lorena Balestra, negligenciar essa prática pode resultar no crescimento de bactérias, comprometendo a qualidade e segurança alimentar.

Essas bactérias podem causar intoxicação alimentar e outros problemas de saúde, ocasionando sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e desconforto gastrointestinal. Além disso, a deterioração do vinagre devido à exposição ao ar e à luz também pode afetar seu sabor e qualidade, tornando-o inadequado para consumo.

Isso acontece porque o condimento é produzido através da fermentação de substâncias como frutas, por bactérias conhecidas como acetobactérias. “Durante o processo de fermentação, essas bactérias convertem os açúcares da preparação em álcool e, posteriormente, em ácido acético, que é o principal componente do vinagre e o responsável por seu sabor ácido. Como o vinagre é um produto fermentado, ele é naturalmente suscetível ao crescimento de bactérias quando não armazenado corretamente”, esclarece Lorena.

Segundo a médica, ao deixa-lo fora da geladeira após aberto, o líquido torna-se suscetível à proliferação de bactérias, que podem se depositar no fundo do frasco e estragar o tempero. “Para preservar sua qualidade e prolongar sua vida útil, a maneira mais adequada de armazená-lo é mantê-lo tampado e refrigerado na sua geladeira. Isso evita a proliferação de microorganismos e mantém o sabor original”, explica a profissional.

Segundo normas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), é obrigatório que os alimentos informem em seus rótulos a maneira correta de armazenamento antes e após aberto, incluindo o vinagre. “Embora a maioria das marcas siga essa orientação, muitos consumidores ainda não se atentam às instruções, resultando no desperdício de alimentos antes do prazo indicado nas embalagens”, afirma a médica.

Além disso, mesmo quando ainda fechado, o vinagre deve ser guardado em local limpo, arejado e livre de umidade e calor. Assim, garantindo sua integridade e qualidade até o momento do consumo. Portanto, ao adquirir vinagre e outros condimentos, é fundamental seguir as recomendações de armazenamento para garantir a segurança alimentar e evitar desperdícios e intoxicações.

Lorena é médica pós-graduada em nutrologia e endocrinologia. Em 2013 fez um workshop de biologia molecular na Michigan State University, em Michigan. Pesquisadora no CPAH – Centro de Pesquisa e Análises Heráclito.

