Sedentarismo: especialista alerta os riscos de uma vida inativa

Neste domingo (10), é o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo. A data que busca conscientizar a população sobre os perigos de um estilo de vida inativo e promover a adoção de hábitos saudáveis. Especialistas vêm alertando sobre os graves riscos associados à falta de atividade física regular, que podem afetar profundamente a saúde e o bem-estar.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o sedentarismo é considerado um dos principais fatores de risco para uma série de doenças crônicas não transmissíveis. Entre elas: obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Estima-se que a inatividade física contribua para cerca de 5 milhões de mortes anualmente em todo o mundo.

No Brasil, a situação não é diferente. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 47% da população adulta brasileira não pratica atividade física suficiente. Isso representa um sério problema de saúde pública. De acordo com o médico Rodrigo Neves, estudos apontam que o sedentarismo está se tornando cada vez mais prevalente entre crianças e adolescentes, o que pode ter consequências devastadoras a longo prazo. No país, 83% dos jovens não praticam nenhum tipo de exercício.

Sedentarismo

Para o Dr. Rodrigo, os riscos vão além das questões físicas. A falta de atividade física regular não apenas aumenta o risco de desenvolver doenças crônicas, mas também pode afetar negativamente a saúde mental, causando estresse, ansiedade e depressão.

“O exercício beneficia a mente de diversas maneiras: libera endorfinas, neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, melhora a qualidade do sono, aumenta a autoestima e a autoconfiança, promove interações sociais e proporciona uma sensação de realização e controle sobre a própria vida”, afirma o médico.

O especialista afirma que é fundamental incentivar a prática regular de atividades físicas em todas as faixas etárias. “Segundo as diretrizes da OMS, adultos devem realizar pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, enquanto crianças e adolescentes devem praticar pelo menos 60 minutos diários de atividade física”, destaca o profissional.

Importância da data

Além disso, é importante ressaltar que a atividade física não se limita apenas à prática de esportes. “Caminhadas, dança, ciclismo, natação e até mesmo tarefas domésticas podem ser ótimas formas de se manter ativo. O importante é encontrar uma atividade que seja prazerosa e que possa ser incorporada à sua rotina diária”, finaliza Rodrigo.

Neste Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo, é importante que todos reflitam sobre a importância de adotar um estilo de vida ativo e saudável. Cuidar do corpo e da mente através da prática regular de atividades físicas não só melhora a qualidade de vida, mas também contribui para a prevenção de doenças e o aumento da longevidade.