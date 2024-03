Podemos “abraça” Cacalo em disputa pela Prefeitura de Muqui

Apesar de seguir firme com o projeto de fazer, pelo menos, 15 prefeitos no Espírito Santo nas eleições municipais de outubro, não são em todos os municípios que o Podemos vai brigar para estar na cabeça de chapa na luta pelo Poder Executivo municipal.

Em Muqui, por exemplo, o projeto do Podemos é com a reeleição do atual prefeito Cacalo (PSB), que terá pela frente uma dura batalha contra velhos figurões da política local e um nome novo que vem ganhando a admiração da população.

O deputado federal e presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, não esconde a relação de parceria que tem com o governador Renato Casagrande, líder maior do PSB, e reforça o apoio, não só a legenda, mas ao prefeito de Muqui.

Nesse contexto de disputa pela Prefeitura de Muqui, até o ex-prefeito Frei Paulão (PSB) é citado. Apesar de ser do mesmo partido do chefe do Poder Executivo municipal, ele anda se movimentando nos bastidores para se viabilizar.

Do ponto de vista ideológico, Camarão (PL) será o responsável por liderar o projeto da extrema direita contra Cacalo na cidade.

A novidade do processo fica por conta do nome do Dr. Wesley, que encabeça o projeto do Republicanos como pré-candidato a prefeito de Muqui.