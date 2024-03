Polícia apreende adolescente investigado pela morte de mulheres no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, apreendeu um adolescente, de 16 anos, investigado pela morte de duas mulheres no mesmo município.

Segundo a PC, a ação contou também com o apoio da 16ª Delegacia Regional de Linhares, da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Linhares e da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no último domingo (17), no bairro Pó do Shell, em Linhares. Mataram a vítima por disparos de arma de fogo.

As investigações revelaram que o autor do crime também é investigado pelo homicídio de Tamires Macedo Costa. O crime ocorreu no dia 22 de dezembro de 2023.

Por meio de diligências, a equipe policial conseguiu localizar e prender o investigado pela morte das mulheres em uma residência no bairro Planalto. O menor já tinha um mandado de internação em aberto.

Portanto, a polícia encaminhou o adolescente para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte, onde ficará à disposição da Justiça.

