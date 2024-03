Polícia Civil apreende adolescentes acusados de homicídios no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 16ª Delegacia Regional de Linhares, apreendeu, na manhã desta segunda-feira (18), dois adolescentes, de 16 e 17 anos, apontados como autores de dois atos infracionais análogos a homicídio em Linhares. A prisão ocorreu, em cumprimento a mandados de internação, durante uma operação realizada no bairro Bebedouro, em Linhares.

O serviço de inteligência da 16ª Delegacia Regional de Linhares identificou o paradeiro exato dos dois adolescentes procurados pela Justiça. A Polícia Civil cercou os adolescentes no local e efetuaram a prisão sem que estes tivessem a chance de reagir ou tentar fugir. Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares para interrogatório.

Um dos adolescentes tem 16 anos e o outro, 17 anos de idade. Ambos têm mandados de internação por sua autoria comprovada nos homicídios.

O adolescente de 16 anos tem mandado de internação referente ao homicídio de Tamires Macedo Costa, ocorrido em 22 de dezembro de 2023, no bairro Interlagos. Já o de 17 anos, tem mandado de internação referente ao homicídio de Luiz Felipe Souza dos Santos, ocorrido em 05 de novembro de 2023, no bairro Bebedouro.

“Esses dois adolescentes também estão envolvidos em outros crimes praticados na região do bairro Interlagos e Bebedouro, e suas prisões vão auxiliar nas investigações desses casos”, disse o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Os adolescentes foram interrogados e, em seguida, encaminhados para o Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) Norte, onde permanecem à disposição da Justiça.

