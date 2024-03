Operação apreende mais de três toneladas de alimentos impróprios no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Rurais (DERCR), em ação conjunta com a Força Tarefa, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) e a Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Linhares, realizou uma operação de fiscalização em estabelecimentos comerciais, deflagrada na última sexta-feira (15), que resultou na apreensão de mais de três mil quilos de alimentos impróprios para consumo em um estabelecimento clandestino. A ação ocorreu no bairro Aviso, no município de Linhares.

Durante as diligências, foram encontrados em um estabelecimento comercial diversos produtos alimentícios com embalagem rompida, outros sem rótulos, além de produtos com prazo de validade vencidos. Ao todo, foram apreendidos mais de três mil quilos de alimentos impróprios para consumo.

O responsável legal do estabelecimento foi autuado administrativamente pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) por manipular, industrializar ou comercializar produtos de origem animal sem inspeção sanitária oficial, sem condições mínimas de higiene adequadas ao fim que se destina, estando impróprio para consumo. Ele ainda é investigado por crime contra a relação de consumo.

