Polícia prende suspeitos de sequestro e tentativa de estupro no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marilândia, prendeu, na última sexta-feira (22), dois homens de 24 anos suspeitos de sequestro e tentativa de estupro cometidos contra uma mulher de 34 anos. Os mandados de prisão foram cumpridos na localidade de Córrego Germano, em Marilândia.

De acordo com a PC, o crime ocorreu no dia 15 de março, na localidade de Córrego São Marcos, em Marilândia. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e, segundo as investigações, os dois homens obrigaram a mulher e o companheiro dela, de 47 anos, a entrarem em um veículo. Após conduzirem o automóvel por alguns quilômetros, os suspeitos ordenaram que o companheiro da mulher descesse do veículo e prosseguiram com ela para um local ermo onde tentaram estuprá-la.

A mulher resistiu à tentativa de estupro e os homens resolveram fugir, abandonando a vítima no local do crime. Durante as investigações, os policiais conseguiram identificar o veículo utilizado e os suspeitos do crime, possibilitando a prisão de ambos. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia (DP) de Marilândia, onde foram interrogados sobre o crime.

Após os procedimentos de praxe, ambos foram encaminhados à Delegacia Regional de Colatina para realizarem exames de corpo de delito e, posteriormente, foram levados ao sistema prisional.

“Logo que recebemos as informações sobre o crime, agimos de forma rápida para identificar os suspeitos. Essa agilidade permitiu o avanço das investigações e culminou na prisão dos envolvidos”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Marilândia, delegado Leonardo Ávila.