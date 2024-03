Polícia prende suspeito de matar cunhada a tiros no Espírito Santo

A Polícia prendeu, na tarde desse domingo (17), o suspeito de 39 anos, investigado por assassinar a cunhada, Ivanalda Pereira Fernandes, de 34 anos. O crime ocorreu na última quinta-feira (14), no distrito de Santa Rita, no município de Ecoporanga.

Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre 38 e munições, além de um celular, um conjunto de roupa de chuva, uma bota de borracha e uma moto, itens que foram utilizados no crime.

O investigado foi detido em cumprimento de mandado de prisão por homicídio, no distrito de Joassuba, pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), após troca de informações com a PCES.

Na noite da última quinta-feira (14), a PMES foi acionada para ir ao Hospital Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Ecoporanga (Fumatre), em Ecoporanga, onde havia dado entrada uma mulher baleada. No local, a equipe médica informou que a vítima foi a óbito antes mesmo de chegar ao hospital.

Denúncia motivou crime

Familiares da vítima contaram aos militares que estavam em casa, no bairro Santa Rita, em Ecoporanga. Foi quando o cunhado da vítima se aproximou da residência em uma moto, sacou uma arma de fogo e foi em direção à filha da mulher. Ele tentou entrar em um dos quartos, mas foi impedido pela vítima e o marido dela. Nesse momento, o suspeito efetuou disparos contra o casal e fugiu. O esposo da mulher não ficou ferido.

Após o homicídio ocorrido na noite da última quinta-feira (14), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga, deu início imediatamente às investigações, conduzindo diversas diligências. Na manhã seguinte, sexta-feira (15), o delegado Leonardo Amorim, titular da DP de Ecoporanga, representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito, deferida pelo Judiciário.

Segundo as investigações, a possível motivação do crime é uma denúncia por estupro de vulnerável, pela qual o suspeito ainda é investigado. De acordo com a denúncia, o suspeito abusava sexualmente da sobrinha, de 14 anos, desde que ela tinha 5 anos de idade.

Após diversas diligências e troca de informações, a Polícia Militar conseguiu capturar o indivíduo escondido em Joassuba, no distrito de Ecoporanga. No domingo (17), após receberem informações sobre a localização do homem, equipes do 11º Batalhão e do Serviço Reservado montaram uma operação para cumprir o mandado.

Autuado em flagrante

No local, os militares fizeram um cerco e, ao chamar pela moradora, o suspeito apareceu nos fundos da casa. Ele recebeu voz de prisão e, ao ser questionado sobre a arma utilizada no homicídio, o homem disse que estava ao lado da cama que estava dormindo. O indivíduo contou ainda que o conjunto de roupa que utilizou no momento do crime estava na varanda da mesma residência.

Ele afirmou ainda que, realmente, efetuou os disparos que vitimaram a mulher de 34 anos, na região de Santa Rita, Ecoporanga. Diante dos fatos, a moradora da residência autorizou a entrada dos policiais, que apreenderam a arma de fogo, um revólver calibre 38 e munições, além de um celular, um conjunto de roupa de chuva, uma bota de borracha e uma moto.

O indivíduo foi conduzido para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, local onde foram entregues os materiais apreendidos. A moto foi guinchada. Além do cumprimento do mandado de prisão por homicídio qualificado, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e, posteriormente, foi encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da Justiça.