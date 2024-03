Polícia prende oito pessoas durante operação “Coração Valente” no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), prendeu oito pesssoas na operação “Coração Valente”, realizada nos municípios de Vitória, Serra e Manhuaçu, na manhã da desta segunda-feira (25).

Segundo a PCES, a ação contou com a participação do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Divisão Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e da Subsecretaria de Estado de Inteligência da Sesp.

Leia também: Homem é assassinado a tiros no meio da calçada em Iúna

A PCES informou ainda que, ao todo, foram cumpridos 8 mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de oito pessoas. Um deles, Carlos Leandro Rangel, estava com três mandados em aberto pelos crimes de homicídio e roubo.

No entanto, foram empenhados cerca de 50 policiais civis para a ação. As diligências foram realizadas nos bairros Morro da Garrafa, São Benedito e Garrafa, em Vitória, além do bairro Vila Nova de Colares, na Serra.