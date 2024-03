Prefeito Peter Costa projeta Polo Industrial em Mimoso

O prefeito Peter Costa projeta a construção de um Polo Industrial em Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo. O chefe do Poder executivo antecipou a iniciativa em entrevista concedida ao AquiPod, o podcast do AQUINOTÍCIAS.COM, na última quarta-feira (6).

“Semana passada a gente fez a alteração do PDM, já foi votado na Câmara, hoje já é o nosso Polo Industrial, e já tem as empresas que vão para o município de Mimoso do Sul”, afirma.

Entretanto, Peter Costa destaca que só quer anunciar junto com a Câmara, junto o vice-prefeito, junto com o vice-governador e o governador, que foram as pessoas mais importantes para realizar esse sonho.

Aliás, a ideia de criar um Polo Industrial em Mimoso teve como parâmetro a gestão do deputado federal Gilson Daniel (Podemos) quando ainda era prefeito de Viana.

Todavia, no que diz respeito a arrecadação em Mimoso, o chefe do Poder Executivo afirma que o único jeito de arrecadar mais é atrair empresas, trazer emprego, fazer o dinheiro das pessoas girarem no município.

“E é isso que a gente vai fazer. A gente pega um município igual a Viana. O nosso amigo Gilson foi prefeito lá duas vezes. Pegou o município com a arrecadação de R$ 90 milhões, atraiu empresa e entregou com quase R$ 300 milhões de arrecadação”, aponta Peter.

Projeto do Polo Industrial em Mimoso

Contudo, o prefeito ressalta que a iniciativa de atrair empresas tem como objetivo melhorar arrecadação de recursos na cidade, tanto para a administração municipal quanto para as pessoas. A estratégia busca gerar emprego e atrair renda.

“Acredito que é o pontapé inicial. Isso foi uma proposta de campanha nossa. Fiz vídeo na beirada da BR-101. A BR passa quase 30, 40 quilômetros dentro de Mimoso. Tudo que bota naquela BR dar certo.

Portanto, para fazer a ideia se transformar em realidade, o prefeito buscou estreitar dialogo com o Governo do Estado e a Câmara Municipal.

“A gente conseguiu um terreno do Estado, de 224 mil metros quadrados, que o Estado fez a doação. A gente está acabando de fazer a escritura para poder anunciar essas empresas que virão para o nosso Mimoso do Sul”, afirma Peter.