Procissão do Silêncio: fiéis refletem sobre a morte em Cachoeiro

A Procissão do Silêncio, que ocorre há 8 anos, reuniu vários moradores, na madrugada desta sexta-feira, (29), em Cachoeiro de Itapemirim.

Realizada pela Paróquia Nosso Senhor dos Passos, a procissão tem o objetivo de refletir sobre os sinais de morte em nosso meio, no dia em que a Igreja celebra a paixão e morte de Jesus na cruz para a salvação do ser humano. É uma reflexão de como estamos crucificando Jesus hoje.

Neste ano o pároco, padre José Carlos Ferreira da Silvia, refletiu sobre as milhares de vítimas das enchentes que acometeram doze município do sul do Espírito Santo na madrugada de sexta para sábado, dias 24 e 25 de março. Outro tema abordado nesta procissão foi a violência doméstica.

A procissão acontece sempre na Sexta-Feira Santa, começando às 5 horas, com saída da Matriz Nossos Senhor dos Passos (Matriz Velha).

Os fiéis foram orientados a levarem suas cruzes. Os símbolos feitos artesanalmente pelos católicos, foram afixados ao lado da Comunidade Bom Pastor, no bairro São Luiz Gonzaga.

Essas cruzes representam nossas dificuldades e aprovações do dia-a-dia. Amanhã (30 de março), na Vigília Pascal, essas cruzes serão queimadas no ‘fogo novo’, simbolizando o renovar da nossa fé e confiança no Deus”, explicou a coordenadora paróquial, Débora Joana.