Produção de camarão-da-malásia cresce no ES, veja os desafios do setor

Presente em apenas três municípios do Estado, a produção capixaba de camarão da malásia teve um aumento em 2022, se comparado a 2021. A produção passou de 9.750 toneladas para 12.900. É o que apontam os dados consolidados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), elaborados pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

