Produtores de inhame apostam em variedade mais resistente e durável

A produção de inhame no Espírito Santo teve crescimento e a produtividade aumentou. Apesar de a área plantada ter diminuído – passou de 3.632 hectares em 2021 para 3.496 hectares em 2022 – o rendimento médio passou de 27.905 quilos por hectare para 30.779 quilos por hectare nos anos citados, respectivamente. Isso impactou diretamente na quantidade de inhame que saiu das lavouras capixabas. Em 2022, foram extraídas 107.602 toneladas do tubérculo, ante 99.865 toneladas no ano anterior.

