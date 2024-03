Raiva incontrolável? Saiba o que é Transtorno Explosivo Intermitente

O Transtorno Explosivo Intermitente (TEI) é um transtorno mental marcado por explosões repentinas de raiva ou violência desproporcional à situação. Assim, prejudicando a qualidade de vida e interação social. Indivíduos com TEI podem ter dificuldade em controlar impulsos agressivos, gerando agressividade verbal ou física e piora da interação em diversas áreas da vida.

Esse transtorno, ainda muito negligenciado, foi o centro de um novo artigo intitulado “Transtorno Explosivo Intermitente e Terapia Cognitivo-Comportamental: uma abordagem abrangente”, escrito pela Neuropsicopedagoga e psicanalista, Dra. Michele Aparecida Cerqueira, e publicado no CPAH – Centro de Pesquisas e Análise Heráclito.

O artigo analisa as causas, sintomas, diagnóstico e o tratamento do transtorno, o que, de acordo com a Dra. Michele Aparecida, é importante para ampliar o acesso à informação sobre o transtorno.

“Por ser uma condição ainda muito negligenciada, muitas pessoas sequer a conhecem, por isso, artigos do tipo são fundamentais para trazer informação verificada e de qualidade para a população”, afirma.

A psicoterapia e o tratamento do Transtorno Explosivo Intermitente

O método de psicoterapia analisado no artigo é a Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) e seus efeitos positivos no tratamento do TEI. Por ajudar o indivíduo a identificar pensamentos e comportamentos disfuncionais relacionados à raiva e modificá-los.

Aliás, a TCC utiliza o treinamento de manejo da raiva, a reestruturação cognitiva, a exposição gradual a situações que provocam raiva e treinamento de habilidades sociais para auxiliar no tratamento do paciente.