Reconstrução: governador avalia estragos em municípios do Sul do ES

O governador do Estado do Espírito Santo percorre, neste domingo (24), as cidades mais atingidas pelo temporal que caiu na região Sul do Estado, neste sábado (23).

Pela manhã, o chefe do Poder Executivo estadual visitou alguns pontos de Mimoso do Sul.

Além de muitos escombros, Casagrande também encontrou um cenário desolador, com famílias desabrigadas e moradores ainda abalados com a tragédia que resultou, até então, em 11 mortos.

O município foi completamente devastado pelas enchentes provocadas pelas fortes chuvas.

O governador e autoridades que estiveram no local afirmam que a cidade precisará ser reconstruída.

Cidades que o governador vai percorrer no Sul do ES

Após a visita em Mimoso do Sul, Casagrande segue para Bom Jesus do Norte, onde irá se reunir com o prefeito da cidade na prefeitura. Em seguida, segue para Apiacá.

