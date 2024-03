Reforço na segurança: Casagrande anuncia aumento de efetivo da PM

Mais 1.000 policiais devem ser integrados ao efetivo da PM – Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou a convocação dos novos soldados, nesta terça-feira (12).

O objetivo é integrar esses novos agentes aos 1.000 que já fazem parte do efetivo da PM na Academia de Polícia do Espírito Santo.

“Boa notícia para a segurança pública do ES! Anunciamos a convocação de mais 1.000 candidatos do concurso para soldados combatentes da Polícia Militar”, afirma o governador.

A expectativa é de que os militares estejam nas ruas em outubro. Conforme explica o chefe do Poder Executivo estadual, os militares estão em fase final de preparação. Antes, eles devem ir para o estágio operacional em agosto.

Participaram do anúncio os secretários estaduais da Segurança Pública, Eugênio Ricas; da economia, Alváro Duboc, e o Comandante-Geral da PMES, Coronel Douglas Caus.

Segundo o chefe do Poder Executivo, a medida faz parte do Programa Estado Presente. A iniciativa conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) através do Contrato de Empréstimo 3279/OC-BR.

“Esse reforço no efetivo faz parte das ações do programa Estado Presente e demonstra nosso compromisso com a prevenção e o combate à violência”, relata Casagrande.

Estado Presente

Portanto, o Estado Presente tem como objetivo geral contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos.

Assim, as ações têm como foco as regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidos pela violência.

Todavia, o Contrato, de 28 de dezembro de 2017, conta com investimentos da ordem de US$ 70 milhões.

O governo deve aplicar os recursos ao longo dos cinco anos de vigência.

Portanto, a iniciativa visa aumentar a efetividade da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP), Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PM) e Polícia Técnico Científica (PTC) no controle e investigação de crimes violentos;

Visa ainda, incrementar as oportunidades de inclusão social com foco nos jovens de 15 a 24 anos em condições de risco à violência; e Reduzir a reincidência da população jovem em conflito com a lei.