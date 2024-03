Resultado da Mega-Sena: aposta do Sul do ES fatura prêmio na quina

Um capixaba, no Sul do Espírito Santo, está rindo atoa após faturar o prêmio na quina da Mega-Sena, sorteado na noite do último sábado (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Outras duas apostas do Norte do Estado também faturaram o prêmio.

O sortudo de Vargem Alta, acertou os cinco números da sorte e levou para casa R$ 24.404,31.

A saber, os números sorteados foram: 03-07-10-25-31-52

Além desse, outras apostas de Jaguaré e Pedro Canário acertaram a quina e levaram também R$ 24.404,31 cada.

O prêmio para o próximo sorteio, que acontece nesta terça-feira (26), acumulou em R$ 107.270.294,56.

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.