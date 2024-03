Retirada das camisetas da Corrida da Mulher será na próxima sexta (8)

Na próxima sexta-feira (8), a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro fará a entrega das camisas para as participantes da 7° Corrida da Mulher.

O evento, organizado pela Prefeitura de Cachoeiro em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8 de março), será realizado no domingo, dia 10. A distribuição será feita na quadra de areia do bairro Amarelo, de 18h às 21h.

Neste ano, para a retirada do material, haverá uma novidade: a corredora poderá ter acesso à camisa oficial da prova doando um quilo de ração, que será direcionada às entidades de proteção animal ou um quilo de alimento não perecível.

Os donativos alimentícios serão entregues ao Banco de Alimentos do município. Para a retirada por terceiros, o representante deve apresentar documento oficial com foto da atleta inscrita.

A concentração da Corrida da Mulher será às 6h30, na Praça de Fátima, que também será o ponto de largada (às 7h) e chegada. No percurso de 6 km, as participantes seguirão pela avenida Beira Rio para atravessar a Ponte Guadalajara (Ilha da Luz) e pela rua Samuel Levy (Aquidaban), avenida Pinheiro Júnior, Ponte Municipal Fernando de Abreu e rua 25 de Março, até a praça. Todas as corredoras receberão medalhas de participação.

“Esse é um dos eventos mais aguardados na agenda do esporte de Cachoeiro. Já se tornou uma tradição linda, que homenageia a força feminina. Estamos muito empolgados para mais uma edição inesquecível”, expressa o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.