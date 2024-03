Rio Novo do Sul: reajuste salarial para servidor é enviado à Câmara

Com o objetivo de corrigir perdas salariais dos servidores, o prefeito de Rio Novo do Sul, Nei Castelari, enviou, nesta sexta-feira (15), projeto de lei para apreciação da Câmara Municipal.

A gestão municipal encaminhou o Projeto de Lei número 07, de 13 de março de 2024. A medida trata da revisão geral anual da remuneração no importe de 3,71% para corrigir a perda do ano de 2023.

A correção leva em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)”.

LEIA TAMBÉM: ES pode ter política específica para crianças com câncer

Entretanto, o chefe do Poder Executivo de Rio Novo do Sul chama atenção para os avanços que os servidores tiveram na gestão atual.

Assim, ele refere-se a soma da revisão geral anual da remuneração de 2022 no importe de 5,45%, (referente ao período do exercício de 2020); de 4,48% (relativo ao período de 2019), e de 5,93% (referente ao período de exercício de 2022).

Portanto, somando os percentuais, a atual Administração alcançou a margem de 19,57% em revisão geral anual da remuneração e subsídios dos servidores municipais promovidas na atual gestão”.



Outra notícia é sobre o ticket alimentação. Segundo a administração municipal, o projeto de lei 08 de 13 de março de 2024, altera o valor a ser concedido.

O benefício passa de R$ 250,00 para R$ 300,00, reajustado pela lei 910/2022, totalizando um reajuste de 100% nos últimos três anos.

A revisão da remuneração é retroativa a 1º de março, já o ticket, inicia a partir de 1º de abril.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.