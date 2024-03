Saúde ocular: mulheres tem mais chances de perder a visão?

As mulheres são mais propensas a desenvolverem doenças oculares em comparação aos homens. De acordo a Organização Mundial da Saúde (OMS), duas a cada três pessoas cegas no mundo são mulheres. Mas por que isso acontece?

A médica oftalmologista do Hospital de Olhos Vitória Larissa Casteluber explica que existem fatores inerentes às mulheres que podem influenciar na saúde ocular. “A expectativa de vida mais longa, aliada às mudanças naturais no corpo e as flutuações hormonais ao longo do tempo são agentes que podem sim afetar os olhos”.

Leia também: Como melhorar o metabolismo após os 50 anos? Veja dicas

Segundo dados do IBGE, a média de vida para uma pessoa nascida no Brasil em 2022 era de 75 anos. Para os homens, essa média era de 72 anos, enquanto para as mulheres era de 79 anos.

“É comum acontecer alterações no globo ocular com o passar do tempo, como o afinamento da conjuntiva e o aumento da transparência da esclera que causa o tom azulado dos olhos nos idosos. Além disso, tem a degeneração macular relacionada à idade e outras doenças. Então, quanto maior a expectativa de vida, maior são as chances de desenvolver esses problemas”, ressalta a especialista.

Mudanças durante a gravidez

Ela também explica que as mudanças no corpo durante a gravidez, como a retenção de líquido no organismo, podem alterar o formato e a espessura da córnea e do cristalino. Essas alterações contribuem para a alteração do grau de visão da mulher. “Também são comuns sintomas como coceira, fotofobia, embaçamento, pontos brilhantes ou manchas escuras na visão, e olho seco” , afirma.

De acordo com a oftalmologista, a variação hormonal, especialmente durante a menopausa, também é um fator que pode afetar negativamente a saúde dos olhos das mulheres. Nesse contexto, a qualidade das lágrimas é comprometida, falhando em sua função de lubrificar a córnea de forma adequada. “Como resultado, há um aumento do desconforto ocular, sensação de areia nos olhos, o que pode resultar em condições oculares crônicas”, completa.

Cuidados

A médica enfatiza que as idas regulares ao oftalmologista são indispensáveis para manter a saúde ocular em dia.

“As mulheres passam por várias mudanças ao longo dos anos que afetam diretamente a sua saúde ocular. Por isso, é essencial manter um acompanhamento com o seu oftalmo pelo menos uma vez ao ano. Se tiver problemas como diabetes e doenças cardiovasculares, o intervalo diminuiu para a cada seis meses”

A profissional ainda alerta que os hábitos de vida saudáveis também fazem toda a diferença. “A forma como levamos a nossa vida impacta diretamente na saúde dos nossos olhos. Uma dieta equilibrada, evitar bebidas alcoólicas e fumo, praticar exercícios, usar óculos de proteção são algumas práticas que precisam fazer parte do nosso dia a dia”, declara.