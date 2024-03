Semana começa sem aulas e com muito trabalho em Alegre

Escolas fechadas e aulas suspensas. Imóveis, pontes e acessos destruídos, problemas de abastecimento de água, muita lama nas ruas e uma população unida em solidariedade e disposição. Foi assim que começou esta segunda-feira (25) de sol entre muitas nuvens em Alegre.

As chuvas intensas do último fim de semana na Região Sul do Espírito Santo já contabilizam 19 mortos, segundo a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec). Foram 17 registros em Mimoso do Sul e dois em Apiacá. Seis pessoas estão desaparecidas.

Leia Também: Chuva no ES: Muniz Freire realiza força-tarefa

Alegre é uma das cidades que tentam se refazer dos efeitos trágicos das poéticas “Águas de Março”, que despojaram 535 famílias e atingiram 2.534 pessoas.

“As marcas da destruição ainda estão visíveis e não será do dia para noite que a vida do alegrense retornará à normalidade”, reconhece o prefeito da cidade, Nirrô Emerick.

Aulas suspensas e algumas escolas fechadas

A Secretaria Executiva de Educação (SEED) informou que as aulas estão suspensas a partir desta segunda-feira (25) em cinco escolas municipais: CEMEI Carmem Pinto Nogueira da Gama, na Vila do Sul; EMEIF Domingos Bravo Reinoso, na Vila do Sul; CEMEI Vanor do Nascimento, em Rive; EMFA George Abreu Rangel, na Zona Rural e a unidade de EMUEF Guido Mauri, na Zona Rural.

Segundo o secretário Executivo de Educação, Wanderson Valadares, essa medida foi adotada para garantir a segurança e o bem-estar dos alunos e profissionais da Educação.

“Ressaltamos que as demais unidades escolares continuarão operando normalmente. As aulas serão retomadas assim que cada um dos casos de recuperação das unidades for resolvido”, informou.

Suspensão de aulas na UFES e IFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas do campus de Alegre, durante todo o dia.

Por meio de nota, a UFES informa que um levantamento inicial, realizado pela administração, constatou prejuízos aos plantios do setor agrícola na Área Experimental de Rive.

“Também estão sendo levantadas perdas que tenham sido causadas a estudantes e servidores, para analisar a melhor forma de repará-las”, explicou a nota.

Já o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), suspendeu as aulas, mas mantém os serviços administrativos no campus, inclusive para receber doações e direcionar para as vítimas.

Unidades de Saúde destruídas

Devido aos danos provocados pelas chuvas, duas unidades de Saúde não apresentam condições de funcionar em Alegre. As Unidades Básicas de Saúde da Vila do Sul e da Rua Mizael Barcelos ficaram destruídas e os funcionários estão ajudando na limpeza.

Além disso, o local onde funciona o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) também foi tomado pela água. O mesmo aconteceu com o Almoxarifado Central, onde se armazenavam os insumos da Saúde Municipal, o que representa um prejuízo de aproximadamente R$ 8 milhões.

O secretário Executivo de Saúde, Emerson ”Mosca” Alves, informa que os atendimentos desses locais foram direcionados para as demais unidades de Saúde.

A Prefeitura de Alegre avalia a possibilidade de transferir os atendimentos dessas UBS para outro imóvel nas imediações, para que as pessoas do local consigam atendimento perto de suas casas.

Mobilidade ainda pode estar comprometida

Uma interdição na BR-482, nos km 35 e 42, entre Alegre e Guaçuí, foi divulgada pela Defesa Civil, no Boletim Extraordinário, divulgado no fim da tarde de domingo (24).

No restante da cidade, onde pelo menos 14 pontes foram destruídas e muitos quilômetros de estradas danificados, alguns pontos ainda requerem cuidado e atenção de quem transita. Regiões como Roseira e Lagoa Seca, além de trechos da Rodovia ES-387, que liga Alegre a Santa Luzia, em Muqui, estão entre as vias danificadas pelas chuvas.

A ponte que liga a Rua Orozimbo Lima à Rua Mizael Barcelos, próximo ao Mini Mercado Triângulo (Ary de Oliveira), está interditada. Engenheiros avaliaram um possível dano na estrutura, que será melhor avaliado quando as condições do tempo e o volume de água permitirem.

A Defesa Civil divulgou um relatório em que aponta riscos moderados de deslizamentos, que pode afetar mais de 1.300 casas.

O superintendente da Defesa Civil em Alegre, Carlos “Japonês” Lemos, disse que o risco é moderado, mas os efeitos que um deslizamento pode provocar podem adquirir contornos de tragédia. “O ideal é que as pessoas não subestimem o poder da natureza e sigam as orientações das autoridades, para que situações como a que estamos atravessando não se tornem ainda mais dramáticas”, orientou.

Bancos e órgãos públicos funcionam normalmente

Apesar dos problemas que a população de Alegre ainda enfrenta devido às chuvas, as agências bancárias, correios e demais órgãos públicos, que funcionam na cidade, não divulgaram oficialmente nenhuma alteração nos horários de funcionamento.

Canais de Prefeitura Municipal de Alegre

A Prefeitura divulgou os canais de atendimento da Defesa Civil Municipal: (28) 99929-4707 / (28) 3300-0100, opção 2, ou pelo WhatsApp: (28) 3300-0100.