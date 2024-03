Semana quente? Confira previsão do tempo para o Sul do ES

De acordo com o Incaper, a semana começa com sol entre nuvens e chuva esparsa, principalmente no período da tarde, nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste.

O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

LEIA TAMBÉM: Vagas de emprego: Sine Cachoeiro oferta mais de 100 oportunidades

Na região Sul, a previsão é de sol com poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 21 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas, a mínima é de 18 °C e máxima de 25 °C.