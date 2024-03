Vagas de emprego: Sine Cachoeiro oferta mais de 100 oportunidades

Empresas de diversos setores oferecem, nesta segunda-feira (4), 145 vagas de emprego, por meio do Sine Cachoeiro. As oportunidades são para diversos cargos e níveis de escolaridade e para cidades do Sul do ES. No entanto, é preciso fazer um cadastro no Sine Cachoeiro para concorrê-las. LEIA TAMBÉM: Semana quente? Confira previsão do tempo para […]