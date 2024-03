Senador pede liberação imediata de benefícios para famílias no Sul do ES

O senador Fabiano Contarato (PT) está acompanhando os impactos das chuvas que devastaram cidades no Sul do Espírito Santo.

O parlamentar está em contato com os entes públicos e encaminhou ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e Caixa Econômica Federal ofícios solicitando a liberação imediata do FGTS, a antecipação do Bolsa Família e também recursos extraordinários para que os municípios capixabas possam mitigar os efeitos desastrosos dessa situação.

“Toda minha solidariedade às vítimas dessa tragédia que soma mortes e milhares de desalojados. Não vamos medir esforços para ajudar a população do nosso estado. Estou solicitando providências e auxílio por parte do Governo Federal para socorrer as populações atingidas”, destaca Contarato.

Vale destacar que chuvas têm causado mortes, inundações generalizadas, deslizamentos de terra e sérios danos à infraestrutura local de mais de 10 municípios capixabas, resultando em graves impactos sociais e econômicos para nossos cidadãos.