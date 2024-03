Sesc realiza leilão on-line de sucatas e automóveis com lances a partir de R$ 100

O Sesc vai realizar leilão on-line de sucatas e automóveis na próxima quinta-feira (28), às 10 horas. Entre os itens estão brinquedos para parque infantil, cadeiras de ferro, prateleiras de aço, armários de aço, ventiladores de parede, sucata de academia, espreguiçadeiras, entre outros. O lance inicial é de R$ 100,00.

Para participar do leilão, é necessário fazer um cadastro prévio no site da Vix Leilões (https://www.vixleiloes.com.br/leiloes/2024-03-12-leilao-sesc-veiculos-e-sucatas), onde é possível conferir a lista completa dos itens, além do edital.

Visitas

A visitação aos itens de sucata a serem leiloados é no Sesc Praia Formosa, localizado na Rodovia ES 010, s/n, Km 35, Santa Cruz, em Aracruz. E também na sede administrativa, localizada na Praça Misael Pena, 54, no Parque Moscoso, Centro de Vitória.

Os itens poderão ser vistos antes do leilão, nos dias 25, 26 e 27, mediante agendamento. O contato poderá ser realizado por meio do telefone (27) 3232-3141.

Os automóveis que serão leiloados, estão para visitação no Sesc de Vila Velha, localizado na Rua José Eugenio, nº 30, bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Velha.

As fotos dos lotes apresentadas no site são meramente ilustrativas, por isso o arrematante deve realizar a visitação, já que não cabe garantia de estado e funcionamento ao Sesc nem ao leiloeiro. A retirada dos bens deve ser realizada em até 10 dias.

Leilão on-line Sesc

Data: quinta-feira, 28 de março

Horário: 10 horas

Cadastro e acesso a lista dos itens e edital:

https://www.vixleiloes.com.br/leiloes/2024-03-12-leilao-sesc-veiculos-e-sucatas

Dias para visitação: 25, 26 e 27 de março

Agendamento visitação: (27) 3232-3141