Sicoob Credirochas dá início às pré-Assembleias de Prestação de Contas

Vinte e três agências do Sicoob Credirochas realizam suas pré-Assembleias de Prestação de Contas a partir deste mês. Portanto, a cooperativa reforça seu compromisso com transparência e responsabilidade no desenvolvimento econômico e social das comunidades onde estão presentes.

No entanto, o Credirochas conta, atualmente, com 23 pontos de atendimento estrategicamente localizados nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

Aliás, celebrando seus 25 anos em abril, o Sicoob Credirochas convida seus cooperados para participar dessas assembleias. Contudo, nelas serão apresentados os principais indicadores do último ano, incluindo número de associados, ativos, patrimônio líquido, sobras brutas e líquidas, depósitos totais e participação de mercado nos estados em que atua.

Tales Pena Machado, presidente do Sicoob Credirochas (Foto: Divulgação)

“A transparência na prestação de contas é o alicerce da confiança entre a cooperativa e os cooperados. Portanto, a presença e a participação são fundamentais para o fortalecimento da nossa cooperativa. Estamos felizes em compartilhar que os resultados alcançados até o momento são positivos, fruto do trabalho conjunto e do comprometimento de todos. Para este ano, mantemos firmes nossos planos e expectativas de crescimento sustentável, sempre pautados nos valores cooperativistas e na valorização das pessoas”, destacou Tales Pena Machado, presidente do Sicoob Credirochas.

Sicoob Credirochas

Além disso, serão apresentados o retorno financeiro aos cooperados, a evolução das receitas, o desempenho da carteira de crédito e os aspectos relevantes da gestão, como o plano de expansão e as perspectivas para 2024.

No entanto, durante os eventos, serão lançados novos produtos e apresentadas projeções para os próximos anos, incluindo a abertura de mais cinco agências neste ano e oito até 2026, consolidando ainda mais o compromisso da instituição com o desenvolvimento regional.

Confira o calendário:

Espírito Santo

Muqui, 02/04/24

Atílio Vivácqua, 03/04/24

Cachoeiro (Centro, Novo Parque, Aeroporto), 04/04/24

Rio de Janeiro

Barra Mansa, 04/03/24

Vassouras, 05/03/24

Volta Redonda, 05/03/24

Valença, 06/06/24

Resende, 06/03/24

Barra do Piraí, 12/03/24

Paracambi, 13/03/2024

Itaguaí, 13/03/2024

Petrópolis, 14/03/24

Teresópolis, 14/03/24

Cachoeiras de Macacu, 19/03/24

Nova Friburgo, 20/03/2024

São Paulo

São José dos Campos, 07/03/24