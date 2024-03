Sobe para 15 o número de mortos pelas chuvas nos municípios do Sul do ES

O número de mortos pelas chuvas que atingem o Sul do Espírito Santo aumentou para 15, de acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de

Bombeiros Militar do Espírito Santo. Três mortes foram confirmadas em Mimoso do Sul após a divulgação do boletim extraordinário na manhã deste domingo (24).

O nível de água está baixando, permitindo a chegada das equipes a lugares antes inacessíveis em Mimoso do Sul. No município já são 13 o número de mortos pelas chuvas. Duas mortes foram registradas no município de Apiacá.

Em Mimoso do Sul há três estabelecimentos com o nome Reviver, sendo dois asilos e um lar para pessoas com deficiência. No Reviver Lar de Idosos, próximo à igreja católica do município, haviam 10 idosos e todos foram retirados.

No segundo Reviver Lar de Idosos, foi acessado pela equipe do Bombeiros à noite, que confirmou que todos os idosos se encontram bem. Já no Reviver Lar de pessoas com deficiência haviam 10 pessoas. Cinco foram resgatadas com o auxílio da aeronave e outros cinco morreram no local.

Além disso, segundo o boletim extraordinário, a energia e o sinal de telefonia foram reestabelecidos em alguns pontos da cidade no final do dia.