Suspeito armado atira contra clientes em bar em Divino de São Lourenço

Uma adolescente de 13 anos e um homem de 28 anos, foram socorridos após serem baleados dentro de um bar localizado no centro de Divino de São Lourenço, na tarde do último domingo (3).

Segundo a Polícia Militar (PM), populares informaram que um homem, conhecido, chegou no local em um veículo modelo Volkswagen/Gol, de cor preta, realizando quatro disparos de arma de fogo em direção a um homem, que em seguida, saiu em destino ignorado.

No entanto, os militares foram informados que duas pessoas teriam sido atingidas. Uma delas, de 13 anos, vítima de bala perdida, foi socorrida até o hospital do município e apresentava duas perfurações, uma em cada perna. De acordo com a equipe médica, a vítima não corria risco de vida e após o atendimento seria liberado.

Já a outra vítima, de 28 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Pronto Socorro de Guaçuí. Ele teria sido atingido por um disparo na região lombar direita e não corria risco de vida, mas que faria exames para saber o real estado de saúde.

O suspeito, que foi identificado por uma das vítimas, seria funcionário de um supermercado no município e, após o crime, teria fugido no veículo descrito. Buscas foram realizadas na região, mas o suspeito não foi localizado até o momento.