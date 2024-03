Suspeito de envolvimento em homicídio em Cachoeiro é preso em Marataízes

A Polícia Civil (PC), por meio da DHPP de Cachoeiro de Itapemirim, deflagrou uma operação na sexta-feira (8), resultando na prisão em Marataízes e Cachoeiro.

A Polícia realizou a operação com o objetivo de cumprir mandados de prisão e busca e apreensão. A PC empregou 38 policiais civis, divididos em 12 viaturas.

Além disso, a prisão em Marataízes aconteceu na Barra de Itapemirim, onde os policiais prenderam um homem de 24 anos por envolvimento em homicídio, ocorrido em Cachoeiro. Os policias fizeram buscas na residência do suspeito e apreenderam 51 pinos de cocaína e R$ 3.331,00 em espécie.

No bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro, a polícia prendeu em flagrante uma mulher de 22 anos por estar na posse de seis munições.

Portanto, os policiais conduziram os detidos à delegacia para os procedimentos de praxe e, posteriormente, encaminharam-os ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Homicídio

No entanto, o homicídio simples tem sua pena estipulada em um regime de reclusão, que varia entre 6 à 20 anos. Este é apenas, matar alguém.

Entretanto, o homicídio privilegiado vem para diminuir a pena aplicada pelo juiz em decorrência dos motivos que levaram o agente a provocar a morte de outra pessoa.

Aliás, já o homicídio qualificado, representa uma característica peculiar do agente que provoca a morte de outra pessoa, pois o crime é pensado e merece um olhar e julgamento especial em virtude da maneira ao qual o crime foi praticado.

Fonte: Jusbrasil

