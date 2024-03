Taça do Capixabão: votação aberta para escolha do novo nome

Torcedores e amantes do futebol capixaba já podem escolher um nome, entre os quatro finalistas, para a nova taça do Capixabão. Aliás, o Campeonato Estadual de 2024 será a primeira competição a entregar o novo troféu ao clube vencedor.

A votação popular é a última fase do concurso lançado pela Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) para escolher o nome do troféu.

A votação está aberta, e para votar é só acessar: https://forms.gle/H5pxFwYAT8MuozTg9. Quem acompanha o Capixabão 2024 pela TVE Espírito Santo também pode votar por meio do canal da TVE Espírito Santo no YouTube. Durante as transmissões dos jogos. Basta se inscrever no canal da emissora pública dos capixabas e clicar em uma das opções oferecidas na enquete. Que aliás, estão disponíveis nos links das semifinais e no primeiro jogo da final do campeonato, durante as transmissões.

Todavia, a Comissão Julgadora escolheu quatro dentre quase 800 sugestões. Assim, estão no páreo os nomes dos jogadores Alcy Simões, Geovani Silva, José Fontana e do radialista Jota Oliveira.

Contudo, a premiação do concurso totaliza R$ 4.000,00 (quatro mil reais), distribuído da seguinte maneira: R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o primeiro colocado; R$ 1.000,00 (um mil reais) para o segundo colocado, e R$ 500,00 (quinhentos reais) para os terceiro e quarto colocados. O nome vencedor sairá nas redes sociais da FES, conforme o Regulamento.

Sobre a taça do Capixabão

Com linhas modernas e minimalistas, o novo troféu, de 6 quilos, é feito em aço inoxidável. O material, dotado de resistência, leveza e durabilidade, exprime todos os atributos do futebol capixaba, preservando e honrando a história secular do esporte no Espírito Santo. A taça, lançada no início do mês pela FES, foi desenvolvida pela designer gráfico Raísa Haig, que integra a equipe de pós-produção da TVE Espírito Santo, e pelo artista plástico Zota Coelho.