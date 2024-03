Taekwondo: capixabas conquistam nove medalhas no Grand Slam

O Espírito Santo foi bem representado no Grand Slam de taekwondo pelos capixabas que participaram da edição 2024. Assim, foram conquistadas nove medalhas na competição, que foi encerrada nesse domingo (10), no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.



Aliás, entre os medalhistas na competição, Gabriele Stein, Pedro Alves e Julia Pertel são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Contudo, o estado faturou quatro ouros, quatro pratas e um bronze.



Todavia, os destaques ficaram por conta dos lutadores Gabriel Oliveira, Gabriele Stein, Isaac Akira e Mikaela Oliveira, que conquistaram as medalhas de ouro e garantiram a vaga na seleção brasileira como titulares em suas respectivas categorias e vão representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Taekwondo, que será em maio.



Aliás, o capixaba Fillipe Almeida, já havia garantido a classificação para disputar o Pan-Americano pela participação no President´s Cup e também vai competir pelo Brasil.



Contudo, o atleta Pedro Alves, que está confirmado para a Olimpíada de Paris 2024 e vai representar o País e o Espírito Santo na categoria por equipes, também teve uma boa participação na competição e conquistou a medalha de prata, além de garantir a vaga de reserva da seleção. Atualmente, o capixaba reside em São Paulo, onde realiza os treinamentos com o clube Two Brothers Team.

Confira abaixo o quadro de medalhas do Espírito Santo no Grand Slam:

Ouro

Gabriele Stein Meireles – Poomsae Individual Feminino Estilo Livre – categoria até 17 anos (titular na seleção brasileira)

Isaac Akira Proux Bopp Correa – Kyoruki Infantil Masc até 35kg (titular na seleção brasileira)

Gabriel Oliveira de Souza – Kyoruki Cadete Masc (titular na seleção brasileira)

Mikaela Oliveira dos Santos – Kyoruki Adulto Fem até 73kg (titular da seleção brasileira)

Prata

Pedro Paulo Francelino – Poomsae Individual Masc Sub- 65 (reserva da seleção brasileira)

Gabriele Stein Meireles – Kyoruki Juvenil Feminino até 63kg (reserva da seleção brasileira)

Pedro Arthur Alves Jesus – Kyoruki Adulto Masc acima de 87Kg (reserva da seleção brasileira)

Julia Pinheiro Pertel – Kyoruki Junior Feminino até 55kg

Bronze

Nicolas Ribeiro Campos Almeida – Kyoruki Juvenil Masc acima de 78 kg