Tecnologia para cidades: Inova-ES debate ações a partir desta terça (26)

Começa, nesta terça-feira (26), o Inova-ES, evento que tem como objetivo promover a discussão e reflexão sobre o uso da inovação e da tecnologia como ferramentas para o desenvolvimento das cidades e melhor qualidade de vida dos cidadãos.

O evento volta à Vitória após passagens de sucessos por várias cidades do interior do estado ao longo de 2023.

Paralelo ao Inova-ES, acontece a Conferência Estadual de Tecnologia e Inovação, que receberá a jornalista Chris Pelajo.

Nesta quarta-feira (27), ela ministra a palestra “De que forma a inteligência artificial (IA) e a comunicação podem contribuir para tornar uma cidade inteligente?”, a partir das 11h, no Teatro Universitário da Ufes.

A jornalista se junta a outros renomados profissionais de diversas áreas em uma programação rica em conteúdos, com foco em temas como moradia e mobilidade sustentáveis para a grande cidade, ecossistemas de inovação e economia criativa.

