Tecnologia pode ser aliada contra crimes eleitorais no ES

A importância do uso da tecnologia para combater crimes eleitorais foi destacada pelo deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa (Ales), Marcelo Santos (Podemos), nesta quinta-feira (7), em Conceição da Barra.

“A tecnologia é de fundamental importância. Eu não acredito que a tecnologia seja ruim, ela é muito boa. Ruim são as pessoas que usam a tecnologia como ferramenta para fazer o mal às pessoas. Fake news faz um mal danado ao cidadão que divulga e àqueles que recebem e acreditam”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Toninho Bitencourt aponta desafios e perspectivas para Marataízes

O chefe do Poder Legislativo estadual cita o aplicativo Pardal, para o recebimento de denúncias de crimes eleitorais, entre as iniciativas da Justiça eleitoral.

A ferramenta está disponível para download no portal oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e serve para denúncias de compras de voto, propaganda irregular, divulgação de fake news e demais descumprimentos da legislação eleitoral. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS.

“Ao terem essa noção exata do que pode e o que não pode, se tornam além de cidadãos, fiscais da regra eleitoral, da eleição que se avizinha. E, com isso, pode além de apoiar um candidato, fiscalizar para que não existam outros candidatos cometendo crimes eleitorais. E, ao mesmo tempo que eles têm também essa informação, eles podem votar melhor”, complementa.

O parlamentar ressaltou a importância do papel do cidadão no processo. “Esse é um papel muito importante, o cidadão tem que ter conhecimento. E estimular os cidadãos que participem desse ciclo de palestras é uma satisfação muito grande porque esse é o papel da Assembleia.

A Assembleia Legislativa tem que estar onde as pessoas estão, levando conhecimento, fiscalizando política pública, ouvindo mais e produzindo mais ainda, esse é o nosso papel enquanto presidente da Assembleia”, concluiu Marcelo Santos.