Tempestade grave: ES recebe apoio de ministério para enfrentar estragos no Sul do ES

Uma forte tempestde atingiu ao mesmo 10 municícipios da região Sul do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (23).

O município de Bom Jesus do Norte foi atingido por cerca de 300 mm de chuvas. Já as cidades de Vargem Alta, Alegre e Muniz Freire o acumulado de chuva chegou a 100 mm.

Por conta dos estragos provocados pelas fortes chuvas, o Governo Federal interviu e anunciou apoio ao Estado.

“Acabei de falar com o Ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, @waldezoficial, que colocou a estrutura do Governo Federal à disposição do estado para atuar nas fortes chuvas das últimas horas”, explicou o governador Renato Casagrande (PSB).

Outros estados da região Sudeste do País também estão solidários a situação e colocaram às suas estruturas à disposição.

“Da mesma forma, recebi o contato do Governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, se colocando à disposição. A união de esforços é fundamental para enfrentarmos juntos essas situações”, afirma.