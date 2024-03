Unimed Sul Capixaba realiza programação especial para Semana da Mulher

A Unimed Sul Capixaba inicia o mês com uma programação especial repleta de atividades voltadas ao empoderamento feminino, bem-estar e desenvolvimento pessoal. Nesta segunda-feira (4) até o dia 8 de março, as colaboradoras e clientes terão acesso a uma série de eventos planejados em comemoração a Semana das Mulheres. O evento será nas unidades da Operadora, Hospital e Hospital Materno-Infantil.

Entre as iniciativas destacadas, está a palestra presencial “Mulheres de Alta Performance”, ministrada pela pedagoga e analista comportamental Bethania Coelho. Este evento promete inspirar e motivar as mulheres a alcançarem seu potencial máximo, tanto no âmbito profissional quanto pessoal.

Além disso, haverá um workshop de automaquiagem e uma análise capilar, fornecidos pela Usimed. Essas atividades visam não apenas realçar a beleza exterior, mas também promover a autoconfiança e o autocuidado entre as participantes.

Dia 7 de março, terá ação na maternidade do Hospital Materno-Infantil, onde as mães que estiverem com seus filhos internados poderão ser maquiadas, além de um almoço que será elaborado para elas. Já no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, acontecerá a mesma sessão de maquiagens no Hospital Unimed para clientes e acompanhantes que desejarem.

Para encerrar a semana, ainda no dia 8 de março, será realizada uma palestra on-line, com o tema “A Mulher do Século XXI – Anseios, Dilemas e Descobertas”, este evento promete elucidar os desafios e conquistas enfrentados pelas mulheres na sociedade contemporânea.

A semana reforça o compromisso da Unimed Sul Capixaba com as mulheres que desempenham papéis essenciais em sua comunidade e na sociedade como um todo.

