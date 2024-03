Vargem Alta tem dono? Elieser fala o que talvez Ferraço não queria ouvir

O prefeito de Vargem Alta, Elieser Rabello (MDB), respondeu a “indireta” deixada pelo deputado estadual Theodorico Ferraço (Progressistas) em um vídeo divulgado nas redes sociais no último dia 3 de março.

A resposta foi registrada durante um bate-papo no AquiPod, o podcast do AQUINOTÍCIAS.COM, na última quinta-feira (7).

“Eu nunca disse que sou dono de Vargem Alta não. Em Vargem Alta nós temos quatro mandatos, um de vice e três de prefeito, mas não somos donos de Vargem Alta. O povo que nos conduziu a isso. E todas as vezes que ganhamos a eleição, ganhamos com uma expressão muito grande”, afirma Elieser.

O chefe do Poder Executivo de Vargem Alta ainda lembra os empecilhos jurídicos que enfrentou nas últimas eleições municipais, mesmo diante do desejo da população em tê-lo novamente como prefeito.

“Nós estávamos impugnados até a sexta-feira da eleição. Agradeço ao povo que me acolheu, que acreditou na gente, que agente podia fazer uma boa gestão de novo e nos elegeu com “um dia” de campanha, liberaram um dia de campanha”, ressalta.

Contudo, Elieser reforça que não existe ditatura e as articulações, composições partidárias são feitas de forma democrática.

“Acho que nós tivemos 67% ou 70% dos votos. Então não existe dono de Vargem Alta. Pelo contrário, a gente procura compor com todo mundo. Nosso grupo agora que estamos montando para a eleição, tem gente de vários partidos”, disse.

