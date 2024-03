Veja como a retirada de costelas pode afetar a saúde do paciente

Esta semana a modelo e influencer adulta, Andressa Urach, chamou a atenção nas redes sociais após divulgar detalhes da sua nova cirurgia plástica, a retirada de costelas, com o objetivo de ter a cintura ainda mais fina.

“Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos”, contou Andressa aos seus seguidores na internet sobre o procedimento.

Segundo o cirurgião responsável pela cirurgia de Andressa, foram retiradas partes da sua 11º e 12º costelas e segundo a própria, a recuperação está ocorrendo de forma tranquila.

De acordo com a cirurgiã plástica especialista em rejuvenescimento, Dra. Elodia Avila, o procedimento, mesmo que de forma parcial, pode trazer alguns riscos para a saúde do paciente.

“As costelas têm como função proteger os órgãos torácicos internos, como pulmão, coração, rins, e outros, por isso, a sua retirada impacta na proteção desses órgãos, tornando-os mais sensíveis a possíveis lesões ou acidentes, por exemplo, além disso, a cirurgia também pode gerar instabilidade na respiração”.

“Por isso, para esse tipo de procedimento deve ser buscado um profissional com experiência e optar por retirar os menores fragmentos possíveis para gerar menos impactos”, explica Dra. Elodia Ávila.

Existem outros procedimentos com efeitos similares, mas que ajudam a manter a proteção aos órgãos internos, explica a Dra. Elodia Ávila.

“Existem técnicas que ajudam a trazer um efeito bem parecido com a retirada das costelas, mas sem precisar da remoção. Nelas, é feita uma remodelação das costelas para favorecer as curvas da paciente, mantendo a proteção natural aos órgãos”.

“Mas até nesse tipo de procedimento, é preciso contar com um profissional com experiência na técnica e realizar exames que garantam a segurança da paciente”, explica Dra. Elodia.

