Vereador Ary Corrêa se junta ao Republicanos em Cachoeiro

O vereador Ary Corrêa vai deixar o Partido Renovação Democrática (PRD) para se filiar ao Republicanos. Essa mudança marca um novo capítulo na carreira política do vereador de Cachoeiro de Itapemirim, que agora se une ao pré-candidato à prefeito Diego Libardi.

Corrêa, que integra atualmente o quadro da Reserva Remunerada da Polícia Militar, se filiará na próxima quinta-feira (7). Sua decisão de se juntar ao Republicanos fortalece ainda mais o partido no cenário político local, ampliando sua presença e influência na Câmara Municipal.

“Depois de ter recebido convites de quatro partidos políticos, fiz uma pesquisa para avaliar a ideologia do partido compatível com as minhas. Sou um cidadão patriota e um republicano de coração. Por isso, escolhi o Republicanos, do meu amigo Diego Libardi, que me acolheu de braços abertos e me deixou à vontade com o meu trabalho de fiscalizador. Agradeço a ele, ao Erick Musso e aos amigos do Republicanos que me acolheram”, afirmou Corrêa.

Com a chegada de Ary, o Republicanos – sigla que defende políticas tradicionais e conservadoras – passa a contar com dois vereadores na Câmara de Cachoeiro, demonstrando o crescimento e a consolidação do partido na região.

“É uma honra receber o vereador Ary em nosso partido. Sua decisão demonstra confiança em nossa visão conservadora e reforça nosso compromisso com os valores que defendemos”, destacou a presidente em exercício do partido, Vera Lúcia Ribeiro.