Chuva no Sul do ES: cidades voltam a receber alerta de perigo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) há grande probabilidade de chuvas intensas, a partir deste sábado (30), em cidades da região Sul do Espírito Santo.

O alerta, iniciado às 09h50, é válido até às 10h deste domingo (31) e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

LEIA TAMBÉM: Vítimas das chuvas: Rio Branco e Porto Vitória terá ação solidaria

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) há grande probabilidade de chuvas intensas, a partir deste sábado (30), em cidades da região Sul do Espírito Santo.

O alerta, iniciado às 09h50, é válido até às 10h deste domingo (31) e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

As cidades capixabas com previsão de chuvas intensas estão:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

No início da tarde deste sábado, a Prefeitura de Iconha também emitiu um comunicado alertando a população sobre o potencial risco de tempestade na cidade.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.